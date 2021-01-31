Дзюба и Лунев присоединились к «Зениту» на сборах после Covid-19

Футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединились к команде в ОАЭ. Они переболели коронавирусной инфекцией и готовы тренироваться на сборах.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 января. Информация о возвращении игроков в строй появилась на официальном сайте сине-бело-голубых.

Напомним, что «Зенит» отправился на сборы в Дубай 15 января. Тогда сообщалось, что к команде не могут присоединиться два игрока, – нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев. Их тесты на коронавирус показали положительные результаты.

Теперь игроки готовы находится в расположении клуба, который сейчас проводит вторые сборы там же, – в Дубае. Подготовка ко второй части сезона пройдет до 12 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» стал самым популярным российским клубом в соцсетях.