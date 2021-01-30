«Зенит» стал самым популярным российским клубом в соцсетях

Клуб получает больше всего поддержки от болельщиков в Интернете.

Петербургский «Зенит» назвали самым популярным российским футбольным клубом среди пользователей социальных сетей в 2020 году. Рейтинг опубликовали на сайте «Deportes&Finanzas». Известно, что при составлении списка аналитики учитывали количество лайков, комментариев и просмотров, связанных с тем или иным клубом.

Также известны самые популярные английский, испанский, итальянский и немецкий клубы. Это «Ливерпуль», «Барселона», «Ювентус» и «Бавария» соответственно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» одержал победу над «Уралом» на сборе в Дубае. В составе «Зенита» голами отметились — Малком, Сердар Азмун, Вендел. У «Урала» — Андрей Егорычев (2).