«Зенит» одержал победу над «Уралом» на сборе в Дубае

«Зенит» одержал победу над «Уралом» в товарищеском матче (3:2). Спортсмены встретились на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае (ОАЭ).

Игра состоялась в среду, 27 января. По предварительной договоренности между российскими клубами, команды сыграли 3 тайма по 4 минут.

Как сообщила пресс-служба петербургского клуба, в составе «Зенита» голами отметились — Малком, Сердар Азмун, Вендел. У «Урала» — Андрей Егорычев (2).

Следующий контрольный матч подопечные Сергея Семака проведут в феврале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» занял 15-е место по доходам за прошедший сезон. В соответствующий рейтинг попали только европейские футбольные клубы.