«Зенит» занял 15-е место по доходам за прошедший сезон

В рейтинг попали только европейские футбольные клубы.

Петербургская футбольная команда «Зенит» попала в рейтинг европейских клубов с самыми большими доходами по итогам сезона 2019/20. «Сине-бело-голубые» оказались на 15-м месте. Об этом сообщает 78.ru.

Отмечается, что список составила международная консалтинговая компания Deloitte. Согласно данным, «Зенит» заработал 236,5 миллионов евро. Это больше, чем в 2019 году, когда доходы клуба составили 180,4 миллионов евро.

Первое место в рейтинге заняла «Барселона», заработавшая 715 миллионов евро, на втором месте «Реал», а тройку лидеров замыкает «Бавария».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что три россиянина оказались в десятке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Четвертую строчку рейтинга занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, чей годовой заработок оценивается в $13,2 млн. На шестой — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Уроженец Коркино за год заработал $10,7 млн.