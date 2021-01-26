Три россиянина оказались в десятке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Три россиянина оказались в десятке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

Три россиянина оказались в списке самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Forbes.

Четвертую строчку рейтинга занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, чей годовой заработок оценивается в $13,2 млн. На шестой — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Уроженец Коркино за год заработал $10,7 млн.

На девятой строчке вратарь «Тампы-Бэй» Андрея Василевского, который по итогам прошлого года получил $10,1 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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