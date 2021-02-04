«Зенит» разгромил армянский «Ной»

Встреча клубов завершилась со счетом 3:0

Сегодня, 4 февраля, состоялась встреча петербургского «Зенита» и армянского «Ноя». Матч прошел в рамках сбора в Дубае и завершился безоговорочной победой «сине-бело-голубых».

В «Зените» голами отличились Дмитрий Чистяков, забивший гол на 25-й минуте, Станислав Крапухин и Михаил Погорелов. Матч закончился со счетом 3:0.

Напоминаем, что победа над «Ноем» стала второй за день для «Зенита». Сначала зенитовцы обыграли другой армянский клуб – «Арарат-Армнию». Игра завершилась со счетом 4:0.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал об отношениях Вендела с партнерами по «Зениту». Главный тренер команды добавил, что у Вендела есть все необходимые качества, чтобы заиграть в составе «Зенита» и в российском чемпионате.