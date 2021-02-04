В МВД заверили, что права задержанных не нарушаются в спецприемнике в Сахарово

В МВД заверили, что права задержанных не нарушаются в спецприемнике в Сахарово
Фотографии якобы не отображают положение дел. Фото: pixabay

Фотографии, распространенные в социальных сетях, назвали не отражающими ситуацию объективно.

В МВД РФ прокомментировали фотографии, сделанные в спецприемнике в Сахарово. Ведомство уверяет, что права задержанных не нарушаются, все правила соблюдаются, поэтому переживать не о чем. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

В центре находятся в том числе граждане, которые были задержаны во время несанкционированных митингов. Там они ожидают решения суда об административном аресте. В ведомстве уверяют, что всех «разместили в полном соответствии с нормативными актами».

Напоминаем, что в соцсетях распространили снимки, на которых запечатлены камеры, где на двухъярусных металлических койках без матрасов разместили около 30 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сахарово арестованных на протестах смогли расселить из переполненных камер. Туда доставили большое количество арестованных во время незаконных митингов в поддержку политика Алексея Навального.

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