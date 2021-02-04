В Сахарово арестованных на протестах смогли расселить из переполненных камер

В Сахарово в Новой Москве смогли разобраться с переполненными камерами. Туда доставили большое количество арестованных во время незаконных митингов в поддержку политика Алексея Навального.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, она лично разобралась с ситуацией переполненных камер. Кроме этого6 специалист проверяет информацию об очереди автозаков перед спецприемником.

«Мы разобрались с этой ситуацией. Сейчас все молодые люди расселены в другие камеры», – заявила Татьяна Потяева.

Кроме этого, о расселении написал и задержанный главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. В своем Twitter-аккаунте он подтвердил размещение, добавив, что арестованным выдали матрасы.

Напомним, что сам Сергей Смирнов задержан на 25 суток за пост с указанием времени незаконной акции в поддержку Алексея Навального.

Массовые несогласованные акции прошли в России 23 и 31 января. В ходе незаконных мероприятий произошло большое количество задержаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержаниями на незаконных митингах. Он заявил об отсутствии репрессий.