Песков заявил об отсутствии репрессий в ситуации с незаконными акциями

Никаких репрессий в количестве задержаний участников несанкционированных акций в России нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, полиция принимает меры в отношении нарушителей закона. Песков отметил, что речь идет о гражданах, которые «распространяли всяческие призывы участвовать в незаконных акциях», а также участвовали и были в ходе этих акций задержаны.

Как сообщил ТАСС, пресс-секретарь российского президента отметил, что данная ситуация спровоцирована не правоохранителями, а самими задержанными. Он также назвал действия полиции по пресечению таких акций оправданными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге приговорили к штрафам нескольких участников стихийной протестной акции на Невском проспекте 2 февраля, образовавшейся после вынесения приговора Алексею Навальному.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за многократных нарушений общественного порядка после условного приговора. Суд назначил оппозиционеру 3,5 года колонии, но в заключении он проведет всего два года и восемь месяцев из-за срока, проведенного под домашним арестом во время следствия по делу.