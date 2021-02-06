В Петербурге в субботу обошлось без массовых акций и задержаний

Город на несколько часов перекрыли, но зря.

В Санкт-Петербурге сегодня, 6 февраля, не было массовых несанкционированных акций, к которым усердно готовились сотрудники правоохранительных органов.

Ожидалось, что пройдет акция возложения цветов к памятнику Жертвам политических репрессий, но ее отметили из-за перекрытия движения в центре города. Отдельные люди приносили цветы на Чернышевскую и Троицкий мост.

Напоминаем, что в эту субботу днем стало известно о закрытии станции метро «Невский проспект», а также об остановке движения по Невскому проспекту и прилегающим улицам. Петербуржцы сообщали, что видели огромное количество полицейских и автозаков в местах, где обычно проходят митинги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге омбудсмен проверил условия содержания арестованных на митингах.