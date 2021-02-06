В Петербурге омбудсмен проверил условия содержания арестованных на митингах

Шишлов поговорил с арестованными и услышал их жалобы. Фото: сайт омбудсмена

Шишлов поговорил с арестованными и услышал их жалобы. Фото: сайт омбудсмена

Шишлов отмечает, что ему поступили более 30 жалоб от родственников и знакомых задержанных.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов проверил условия содержания арестованных за участие в несогласованных массовых акциях в поддержку Алексея Навального. Он получил уже более 30 жалоб, о чем сообщается на сайте омбудсмена.

Отмечается, что некоторым гражданам приходится отбывать арест в изоляторах временного содержания, так как в спецприемнике не хватает мест. Шишлов пообщался с протестующими и те рассказали, что их родственников вовремя не оповестили о задержании, а также далеко не всегда есть возможность позвонить.

Часть нарушений готовы устранить незамедлительно, но какие-то невозможно по техническим причинам. Так, в умывальниках нет горячей воды, обеспечить ей арестованных немедленно никак не получится.

«Еще раз убедился, что исполнение принимаемых в таком большом количестве судебных решений об административном аресте физически не может быть обеспечено ГУ МВД без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных»,

— отметил Шишлов.

Он предложил применять отсрочку исполнений постановлений о назначении ареста. Шишлов добавил, что в спецприемнике на Захарьевской нарушений не выявил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Московские суды арестовали 972 участника несанкционированных митингов.