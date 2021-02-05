Московские суды арестовали 972 участника несанкционированных митингов

В период с 23 января по 2 февраля суды в столице отправили под арест 972 участника незаконных акций. Кроме того, за это время митингующим выписали 1 232 штрафа.

Об этом в пятницу, 5 февраля, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мосгорсуда. В общей сложности, после протестных акций за последние две недели в московские суды поступило 4 908 дел по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению представителя власти).

Напомним, что 23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России проходили несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который по возвращении в Россию из Германии был отправлен под стражу за неоднократные нарушения правил отбывания условного срока по делу «Ив Роше».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что SMM-специалиста сервиса по поиску авиабилетов Aviasales арестовали на 13 суток за участие в несогласованной акции 31 января.