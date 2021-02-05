SMM-специалист Aviasales арестован на 13 суток за незаконную акцию

Бабушкинский суд Москвы принял решение об аресте SMM-щика сервиса по продаже билетов Aviasales. Роман Бордунов пробудет под стражей 13 суток.

Специалиста арестовали за участие в несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Об окончательном решении суда стало известно сегодня, 5 февраля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Александра Савельева, работника Aviasales признали виновным. К нему применили санкцию «участие в несанкционированной акции, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры». Данная статья имеет наказание до 15 суток ареста.

Напомним, что массовые незаконные акции в поддержку Алексея Навального прошли в крупных городах России 23 и 31 января. Не обошлось без задержаний и суток, которые получили участники протестов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд арестовал петербуржца, ударившего полицейского на несогласованной акции.