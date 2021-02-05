Суд арестовал петербуржца, ударившего полицейского на несогласованной акции

Суд арестовал петербуржца, ударившего полицейского на несогласованной акции
Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Ленинский районный суд Петербурга заключил под стражу Евгения Туганкова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, 31 января на Пионерской площади во время несогласованной акции протеста подозреваемый нанес силовику два удара кулаками в область головы, после чего толкнул его. Мужчина действовал не один, однако его соучастники не установлены.

В воскресенье, 31 января, Туганкова задержали и предъявили обвинение. Он будет находиться под арестом до 30 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга наказал участника несогласованной акции обязательными работами. Мужчина вину не признал и рассказал, что просто находился на Пионерской площади, где проходило мероприятие.

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