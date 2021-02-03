Суд Петербурга наказал участника несогласованной акции обязательными работами

Суд Петербурга наказал участника несогласованной акции обязательными работами
Незаконная акция переместилась к ТЮЗу. Фото: Gazeta.SPb

Колпинский районный суд назначил 50 часов обязательных работ участнику несанкционированной протестной акции, которая прошла в 31 января.

Мужчина вину не признал и рассказал, что просто находился на Пионерской площади, где проходила акция, а участия в ней не принимал, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отметим, что суд впервые назначил такое наказание участнику несогласованных акций, которые прошли в январе.

Напомним, 31 января Петербурге, как и во многих городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали сотни человек за выход на незаконную акцию. Граждане пытались отстоять свободу арестованного политика, который находится сейчас в следственном изоляторе «Матросская тишина».

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