Песков заявил, что прилагаются «титанические усилия», чтобы обеспечить вакциной всех желающих

Песков заявил, что прилагаются &#171;титанические усилия&#187;, чтобы обеспечить вакциной всех желающих
Песков уверен, что многие украинцы хотели бы привиться российской вакциной. Фото: kremlin.ru

Он подчеркнул, что раз Зеленский отказывается от препарата, то другим больше достанется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского не регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

Он считает позицию Киева противоречащей научным данным, ведь ученые доказали эффективность и безопасность препарата. Песков подчеркнул, что есть много стран, которые готовы принять помощь России с благодарностью, так что им «больше достанется».

Песков добавил, что прилагаются «титанические усилия», чтобы покрыть спрос на вакцину.

«Вы знаете, что глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять»,

— добавил представитель Кремля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса.

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