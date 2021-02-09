Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса

Ее подали еще 29 января 2021 года.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» еще 29 января, а сегодня, 9 февраля, стало известно о ее принятии. Об этом пишет РИА Новости. Пока непонятно, как долго будет рассматриваться заявка – сроки устанавливаются европейским регулятором.

Ожидается, что подробная информация появится в ближайшее время. Если вакцину одобрят, то ее будут использовать страны Евросоюза, что позволит расширить рынок сбыта.

Напоминаем, что уже завершена третья фаза испытаний препарата, в ходе которой доказана эффективность и безопасность российской вакцины. Она помогает избежать заражения коронавируса более чем в 90% случаев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19. Согласно прогнозам специалистов, уже к концу лета 2021 года порядка 60% населения РФ будут иметь антитела к коронавирусу, которые появятся после вакцинации или после перенесенного заболевания.