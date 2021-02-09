В России назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в России в конце лета. Фото: unsplash

Коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в России в конце лета. Фото: unsplash

Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Тимаков заявил в интервью РИА Новости, что коллективный иммунитет в стране уже начал формироваться. Согласно прогнозам специалистов, уже к концу лета 2021 года порядка 60% населения РФ будут иметь антитела к коронавирусу, которые появятся после вакцинации или после перенесенного заболевания.

По словам инфекциониста, в этом году коллективный иммунитет в основном будет формироваться за счет переболевших, а уже в следующем году основной вклад сделает массовая вакцинация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова оценила ситуацию со смертность в России. Она отметила, что декабрь оказался самым напряженным по смертности.