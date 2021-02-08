Голикова оценила ситуацию со смертность в России

Татьяна Голикова подчеркнула, что данные предварительные и будут уточняться. Фото: kremlin.ru

Татьяна Голикова подчеркнула, что данные предварительные и будут уточняться. Фото: kremlin.ru

Вклад коронавируса в прирост смертности в России составляет 31 процент. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла на 17,9%, одной из причин стала коронавирусная инфекция.

Как сообщили «РИА Новости», Голикова отметила, что декабрь оказался самым напряженным по смертности. Она подчеркнула, что данные предварительные и будут уточняться.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Голикова оценила возможность введения международного сертификата вакцинации от коронавируса.