Голикова оценила возможность введения международного сертификата вакцинации от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что введение единого международного сертификата о вакцинации от COVID-19 для поездок в другие страны маловероятно.

По ее словам, внедрение таких документов «невозможно согласовать по определению». Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-24».

Голикова отметила, у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть лишь один международный сертификат, указала вице-премьер. Имеется в виду сертификат «желтая лихорадка».

Голикова добавила, что параметры единого международного сертификата сложно согласовать. По ее мнению, для каждой страны есть много нюансов, в связи с чем утверждение этого документа затруднено.

По последним данным, в России зарегистрировано 3 698 273 случая заражения коронавирусом, выздоровело 3 109 315 пациентов, число летальных исходов достигло 68 971.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что препарат, созданный российскими учеными против коронавируса, является мукозальным и подходит для использования и детьми, и пожилыми людьми. Также прототипы вакцин в виде капель в нос созданы против норовирусной, ротавирусной и ВИЧ-инфекций.