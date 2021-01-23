Российские ученые создали прототип вакцин от коронавируса и ВИЧ в виде капель

Российские ученые создали прототип вакцин от коронавируса и ВИЧ в виде капель
Фото: pixabay

Специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии разработали прототип вакцин от нескольких заболеваний в виде капель.

Об этом в субботу, 23 января, пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя лаборатории иммунохимии нижегородского НИИ Виктора Новикова. Препарат, созданный российскими учеными против коронавируса, является мукозальным и подходит для использования и детьми, и пожилыми людьми.

Также прототипы вакцин в виде капель в нос созданы против норовирусной, ротавирусной и ВИЧ-инфекций. Отметим, что разработки исследователей находятся на стадии испытаний, однако если усилия ученых оправдаются, то вакцинация против COVID-19 станет гораздо проще и оперативней, что позволит эффективно бороться с распространением болезни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что привиться от коронавируса можно препаратами разных производителей.

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