Песков опроверг сведения о выделении средств на поддержку россиян из-за митингов и выборов

СМИ писали, что власти выделили 500 млрд рублей.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость, согласно которой власти выделяют 500 миллиардов рублей на поддержку россиян из-за протестных настроений и в преддверии выборов в Госдуму. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что к нему поступал запрос от издания Рейтер, но он не успел на него ответить. Уже спустя пару минут журналисты опубликовали ложную информацию.

«Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Рейтер»,

— сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли планы о выделении средств в преддверии выборов.

Песков уверяет, что ни о каких 500 миллиардах на социальные расходы речи не идет. При этом он добавил, что власти постоянно выделяют дополнительные средства на поддержку то врачей, то детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заявил, что прилагаются «титанические усилия», чтобы обеспечить вакциной всех желающих.