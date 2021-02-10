Правительство РФ дало Петербургу и области месяц на доработку трехлетнего плана развития дорожной сети

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках обсуждения комплексного плана развития транспортной системы Петербурга и Ленинградской области до 2024 года заявил, что проект необходимо доработать в течение 30 дней.

В документе перечислены 415 наиболее важных мероприятий по самым разным направлениям транспортной инфраструктуры. Среди них строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД, «Восточный скоростной диаметр»), подключение Западного скоростного диаметра (ЗСД) к ШМСД, Южной широтной магистрали и пр.

Одной из ключевых точек роста для развития агломерации, по мнению Хуснуллина, является железнодорожный транспорт. Кроме того, правительство соседнего региона в своем сообщении подчеркнуло необходимость строительства продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино, новых транспортных связей между Всеволожском и Мурино, подъездов к Всеволожску, а также развязки на Мурманском шоссе рядом с транспортно-пересадочным узлом «Кудрово». Вместе с этим предлагается реконструкция подъезда к Заневскому посту в Кудрово, Колтушского шоссе, Центральной и Областной улиц в Кудрово, участка трассы от Петербурга до поселка имени Свердлова вдоль Невы.

В план развития агломерации, по данным пресс-службы правительства Петербурга, вошло строительство метро. Речь о четырех станциях — «Казаковская», «Большой проспект», «Туристская» и «Кудрово».

Также участники собрания переговорили по поводу строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

Марат Хуснуллин одобрил представленный документ и предложил «взять его за основу», призвав доработать проект в ближайший месяц.

«Ключевой вопрос — это создание единой интеллектуальной транспортной системы, которая должна быть взаимоувязана между двумя субъектами. Благодаря такой системе можно добиться увеличения пропускной способности уже существующей транспортной инфраструктуры на 10–15%», — сказал он.

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