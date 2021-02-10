Густой туман окутал Петербург этим утром. Gazeta.SPb публикует видео Silent Hill на ЗСД

Сегодня утром жители Петербурга стали свидетелями плотного тумана, из-за которого существенно ухудшилась видимость. Такое погодное явление наблюдается в среду, 10 февраля.

В частности, очевидцы сообщают о пелене в центре Петербурга, а также на ЗСД между Васильевским и Канонерским островами. Со слов петербуржцев, на участке скоростного диаметра из-за тумана собралась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», составляет 3,5 километра.

В такие дни нужно быть особенно внимательными как пешеходам, так и водителям – иногда видимость снижается до такой степени, что увеличивается количество жертв в авариях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночь на 10 февраля в Петербурге стала самой холодной за эту зиму — температура воздуха опустилась до -21,2 градусов Цельсия.