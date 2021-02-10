Густой туман окутал Петербург этим утром. Gazeta.SPb публикует видео Silent Hill на ЗСД

Густой туман окутал Петербург этим утром. Gazeta.SPb публикует видео Silent Hill на ЗСД
Петербург накрыла пелена тумана. Фото: Gazeta.SPb.ru

Сегодня утром жители Петербурга стали свидетелями плотного тумана, из-за которого существенно ухудшилась видимость. Такое погодное явление наблюдается в среду, 10 февраля.

В частности, очевидцы сообщают о пелене в центре Петербурга, а также на ЗСД между Васильевским и Канонерским островами. Со слов петербуржцев, на участке скоростного диаметра из-за тумана собралась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», составляет 3,5 километра.

В такие дни нужно быть особенно внимательными как пешеходам, так и водителям – иногда видимость снижается до такой степени, что увеличивается количество жертв в авариях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночь на 10 февраля в Петербурге стала самой холодной за эту зиму — температура воздуха опустилась до -21,2 градусов Цельсия.

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