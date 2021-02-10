Ночь на 10 февраля в Петербурге стала самой холодной за эту зиму

Петербургская погода побила рекорд этой зимы — минувшая ночь стала самой холодной за этот сезон.

В ночь с 9 на 10 февраля в Северной столице температура воздуха опустилась до -21,2 градусов Цельсия. До этого рекорд по морозам был установлен ночью 5 февраля, когда столбики термометров показывали -19,5 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня за погоду продолжит отвечать гребень антициклона. Его стараниями в Петербурге будет переменная облачность, а местами пройдет изморось. При этом будет значительно холоднее климатической нормы.

В городе похолодает до -12…-14 градусов, в Ленобласти будет порядка -15 градусов, но местами может подморозить до -20 градусов. Ветер будет дуть с востока, северо-востока, он разгонится до 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян в Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах.