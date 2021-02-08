Россиян в Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасном явлении, которое придет на территорию европейской части России и Западной Сибири.

Как сообщает РИА Новости, в течение пяти дней, с 7 по 11 февраля, ожидается экстремальное понижение температур. По словам Вильфанда, аномалия будет ниже минус семи, что является опасным явлением погоды.

Синоптик отметил, что шторм-предупреждение затронет множество регионов, а в частности тех, которые находятся в Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе, Приволжском федеральном округе, Западной Сибири и на Урале. Температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже климатической нормы.

При этом холоднее всего будет во вторник и среду. К примеру, в Подмосковье похолодает до минус 30 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик озвучил сроки наступления весны в России.