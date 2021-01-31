Синоптик озвучил сроки наступления весны в России

Зима снова заявит о своих правах в начале февраля. Фото: pixabay.com

Зима снова заявит о своих правах в начале февраля. Фото: pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда ждать весны в европейской части России.

«Весна — в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта», — отметил он в разговоре с радио «Комсомольская правда».

По его прогнозу, зима снова заявит о своих правах в начале февраля, но снега много не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.