Синоптик озвучил сроки наступления весны в России

Синоптик озвучил сроки наступления весны в России
Зима снова заявит о своих правах в начале февраля. Фото: pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда ждать весны в европейской части России.

«Весна — в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта», — отметил он в разговоре с радио «Комсомольская правда».

По его прогнозу, зима снова заявит о своих правах в начале февраля, но снега много не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
михаил леус погода синоптик


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель BMW открыл стрельбу по машинам у Кантемировского моста
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 23 093 человека
В Петергофе пенсионерка стала жертвой мошенников
Почти полмиллиона человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве
В центре Петербурга собираются пробки из-за перекрытия нескольких улиц
Бузовой потребовалась капельница после разрыва с Давой
Психолог рассказал, как справиться с зависимостью от соцсетей
Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка начала выходной с лежачих игр