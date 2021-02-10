Полиция задержала на Стачек иномарку с наркотиками и шприцами

В Петербурге полицейских заинтересована подозрительная «Мазда». Оказалось, что у одного из пассажиров в автомобиле 17 свертков, похожих на наркотики.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился у дома №114 на проспекте Стачек. Полицейские в ходе патрулирования заметили странный автомобиль. В итоге, было принято решение остановить транспортное средство.

За рулем «Мазды» оказалась 31-летняя предпринимательница, а рядом с ней муж – безработный 35-летний мужчина. На пассажирском сидении знакомый – 35-летний уроженец Ульяновска, который при виде стражей порядка выбежал из авто и тут же был задержан.

«При задержании мужчина выбросил на проезжую часть 17 свертков из изоленты, предположительно, с наркотическим средством синтетического происхождения. В машине также было обнаружено 2 шприца, 3 мотка изоленты и блокнот с записями», – говорится в сообщении пресс-службы.

Позже мужчина был доставлен в полицию, где у него при осмотре обнаружили еще 5 похожих свертков. Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.