Злоумышленник напал на девушку на Богословском кладбище

Злоумышленник напал на девушку на Богословском кладбище
Место происшествия, Богословское кладбище. Фото: скриншот GoogleMaps

В Калининском районе Петербурга злоумышленник напал на девушку на кладбище. Сейчас его поисками заняты сотрудники полиции. Неизвестный придушил потерпевшую и отобрал сумку с вещами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 10 февраля. В полицию обратилась 20-летняя девушка. По ее словам, она поздним вечером возвращалась домой через Богословское кладбище, когда на нее напал неизвестный.

Он похитил у нее сумку, в которой были телефон, курительная система, документы и денежные средства, на общую сумму около 67,5 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 22-летний пассажир городской подземки обратился к работникам станции метро «Купчино» с сообщением о нападении. Он рассказал, что в вагоне поезда между станциями «Невский проспект» и «Сенная площадь» двое неизвестные угрожали ему ножом. Оба вышли на Сенной.

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