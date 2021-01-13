Петербуржцу угрожали ножом в вагоне метро на «Сенной»

Станция метро Сенная площадь. Фото: metro.spb.ru
Злоумышленники угрожали пассажиру ножом на перегоне между станциями "Невский проспект" и "Сенная площадь". Фото: Петербургский метрополитен

Пассажир петербургского метро едва не стал жертвой нападения девушки и молодого парня, которые угрожали ему ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22-летний пассажир городской подземки обратился к работникам станции метро «Купчино» с сообщением о нападении. Он рассказал, что в вагоне поезда между станциями «Невский проспект» и «Сенная площадь» двое неизвестные угрожали ему ножом. Оба вышли на Сенной.

Потерпевший сообщил, что светловолосой девушке на вид было около 16-18 лет, она была одета в черную куртку и светлые джинсы. Второй парень, возрастом примерно 20-25 лет, был одет в желто-зеленую куртку и высокие берцы.

В комнате полиции в метро мужчина пожелал написать заявление, для чего был вызван наряд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе избили и ограбили повара.

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