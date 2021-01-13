В Адмиралтейском районе избили и ограбили повара

В Адмиралтейском районе избили и ограбили повара
Подозреваемый задержан. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В полицию обратилась 32-летняя местная жительница и рассказала о том, что у дома 2 по улице Перевозной неизвестный злоумышленник напал на ее 36-летнего супруга, работающего поваром в сети ресторанов. При этом он украл у своей жертвы 40 тыс. рублей, телефон и обручальное кольцо.

Мужчина возвращался в тот момент с работы домой.

Избитого мужчину обнаружил прохожий и помог ему добраться до дома.

В больнице у него диагностировали множественные травмы головы и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемый был задержан на улице Декабристов. Им оказался гражданин одной из среднеазиатских стран. Мужчина ранее неоднократно судим за имущественные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан злоумышленник, который избил 81-летнюю жительницу одного из домов по улице Передовиков. Инцидент произошел вечером 8 декабря во дворе одного из домов Красногвардейского района.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
адмиралтейский район избиение повар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Парковку на Маршала Жукова могут оставить петербуржцам по инициативе депутатов
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Ленобласти в среду
В Петербурге выявлено более 3 тысяч новых случаев коронавируса
Почти 23 тысячи россиян заразились коронавирусом за сутки
Мигрант без прав пытался скрыться от ДПС в Петербурге
Депутатам запретили становиться членами Общественной палаты Петербурга
Шестилетняя петербурженка попала в Книгу рекордов России
В Адмиралтейском районе избили и ограбили повара