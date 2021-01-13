В Адмиралтейском районе избили и ограбили повара

В полицию обратилась 32-летняя местная жительница и рассказала о том, что у дома 2 по улице Перевозной неизвестный злоумышленник напал на ее 36-летнего супруга, работающего поваром в сети ресторанов. При этом он украл у своей жертвы 40 тыс. рублей, телефон и обручальное кольцо.

Мужчина возвращался в тот момент с работы домой.

Избитого мужчину обнаружил прохожий и помог ему добраться до дома.

В больнице у него диагностировали множественные травмы головы и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемый был задержан на улице Декабристов. Им оказался гражданин одной из среднеазиатских стран. Мужчина ранее неоднократно судим за имущественные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан злоумышленник, который избил 81-летнюю жительницу одного из домов по улице Передовиков. Инцидент произошел вечером 8 декабря во дворе одного из домов Красногвардейского района.