Вратарь Васютин покинул «Зенит»

Воспитанник клуба перешел в «Юргорден» на правах аренды.

Вратарь «Зенита» Александр Васютин будет теперь играть за шведский «Юргорден». Он перешел в клуб на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Известно, что соглашение рассчитано до конца 2021 года. По истечению срока у клуба будет возможность выкупить контракт футболиста. Напоминаем, что Васютин является воспитанником петербургского «Зенита». За основной состав он сыграл всего три раза и смог стать чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией. Встреча завершилась со счетом 3:2.