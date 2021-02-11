Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Сборная России по хоккею сегодня, 11 февраля, сыграла против команды Финляндии в рамках третьего этапа Евротура – Шведских хоккейных игр. Встречала закончилась победой россиян со счетом 3:2.

Известно, что в сборной России отличились Артем Минулин, Иван Чехович и Владимир Бутузов. Среди финнов забросить шайбу в ворота россиян смогли Йере Иннала и Юусо Пуустинен.

Напоминаем, что в следующий раз сборная России выйдет на лед 13 февраля, чтобы сыграть против сборной Швеции. На 14 февраля запланирована встреча со сборной Чехии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Рейнджерс» Панарина проиграл «Бостону» в матче НХЛ. У «Бостон Брюинз» шайбы забросили Крис Вагнер, Андерс Бьорк и Брэд Маршанд. В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» шайбы забросили Жюльен Готье и Кевин Руни.