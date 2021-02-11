«Рейнджерс» Панарина проиграл «Бостону» в матче НХЛ

«Рейнджерс» Панарина проиграл «Бостону» в матче НХЛ
Матч прошел почти при пустых трибунах. Фото: Официальный сайт НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» без зрителей и закончился победой гостей с минимальным счетом в дополнительное время — 3:2.

У «Бостон Брюинз» шайбы забросили Крис Вагнер, Андерс Бьорк и Брэд Маршанд. В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» шайбы забросили Жюльен Готье и Кевин Руни.

Отметим, что за «Рейнджерс» выступает российский нападающий Артемий Панарин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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Бостон Брюинз нхл нью-йорк рейнджерс


 

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