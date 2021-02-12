Инженеру-технологу предъявили обвинение после гибели мужчины при взрыве газа в Петро-Славянке

Следователи предъявили обвинение инженеру-технологу, причастному к гибели мужчины в Петро-Славянке. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Следователи предъявили обвинение инженеру-технологу, причастному к гибели мужчины в Петро-Славянке. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Петербургские следственные органы предъявили обвинение инженеру-технологу одной из коммерческих структур по факту причинения смерти по неосторожности.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу, ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в Колпинском районе.

Правоохранители установили, что к трагическому инциденту причастен 29-летний мужчина. Ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения. По версии следствия, обвиняемый нарушил нормативные акты при проведении работ.

Все произошло 11 февраля. Мужчина дал распоряжение двум работникам пробурить инженерно-геологическую скважину у дома №16 по Речному переулку в поселке Петро-Славянка.

В результате буром был поврежден центральный газопровод и произошла утечка газа. Это привело к взрыву и возгоранию жилого дома, из-за чего и погиб 36-летний мужчина.

Расследование дела продолжается.

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