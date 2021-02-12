Спасатели ликвидируют прорыв трубы в зоомагазине на Гороховой

Спасатели ликвидируют прорыв трубы в зоомагазине на Гороховой
Пожар на Гороховой улице. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В центре Петербурга произошла коммунальная авария в одном из исторических домов. Зоомагазин в здании на Гороховой улице затопило водой. На месте работают спецслужбы.

Инцидент случился днем в пятницу, 12 февраля. Об аварии сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, на четвертом этаже дома №77 на Гороховой улице прорвало трубу с горячей водой. Пострадал магазин для домашних питомцев.

На данный момент к месту затопления прибыли пожарные службы. Личный состав приступил к ликвидации аварии с использованием техники. Также возле дома работает карета скорой помощи, однако информации о пострадавших не поступало.

Кроме этого, причина прорыва остается неизвестной. Информация о произошедшем уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из Петербурга в Москву задержали «Сапсаны» после падения автомобиля с путепровода.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гороховая улица мчс новости СПб прорыв трубы скорая помощь


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Александр Гордон переболел коронавирусом в тяжелой форме
В центре Петербурга десятки домов остались без отопления из-за ремонтных работ
В Ленобласти в лесу насмерть замерзли мужчина и женщина
На Ленина ОМОН обнаружил у скончавшегося петербуржца боеприпасы в доме
В России завершают вторую фазу испытаний вакцины «Спутник Light»
Спасатели ликвидируют прорыв трубы в зоомагазине на Гороховой
Из Петербурга улетит первый за долгое время самолет в Амстердам
Более 120 мероприятий в Петербурге смогла обезопасить Росгвардия в 2020 году