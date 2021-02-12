Спасатели ликвидируют прорыв трубы в зоомагазине на Гороховой

В центре Петербурга произошла коммунальная авария в одном из исторических домов. Зоомагазин в здании на Гороховой улице затопило водой. На месте работают спецслужбы.

Инцидент случился днем в пятницу, 12 февраля. Об аварии сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, на четвертом этаже дома №77 на Гороховой улице прорвало трубу с горячей водой. Пострадал магазин для домашних питомцев.

На данный момент к месту затопления прибыли пожарные службы. Личный состав приступил к ликвидации аварии с использованием техники. Также возле дома работает карета скорой помощи, однако информации о пострадавших не поступало.

Кроме этого, причина прорыва остается неизвестной. Информация о произошедшем уточняется.

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