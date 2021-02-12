Из Петербурга в Москву задержали «Сапсаны» после падения авто с путепровода

Несколько «Сапсанов» не смогут во время отправиться из Северной столицы в Москву. На путепровод упала иномарка, которая создала аварийную ситуацию.

Инцидент случился днем в пятницу, 12 февраля. Как сообщает пресс-служба Российских железных дорог, автомобиль свалился с путепровода в Подмосковье возле остановочного пункта Фроловское. Машина находится на железнодорожных путях, состояние водителя на данный момент неизвестно.

В итоге, из-за данного происшествия «Сапсаны» №757 и №759 до Москвы прибудут на Ленинградский вокзал с задержкой. Спецслужбы помогают водителю вытащить автомобиль с путей. Также устанавливаются причины случившегося. Задержка составит примерно час для пассажиров поездов.

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