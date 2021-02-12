Василеостровский суд эвакуируют после сообщений о минировании

Василеостровский суд эвакуируют после сообщений о минировании
Взрывотехники прибудут на место происшествия. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полицию Петербурга поступило сообщение о минировании Василеостровского районного суда. Людей эвакуируют из здания.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на данный момент идет эвакуация людей из здания суда. Наряд полиции прибудет к месту происшествия для осмотра.

На данный момент неизвестно, кто отправил сообщение о минировании. Кроме этого, информации о пострадавших не поступало. Сотрудники правоохранительных органов проведут осмотр здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербурженке дали реальный срок за «заминирование» двух домов на Обводном канале. Первого адреса, как позже выяснилось, не существует. При проверке второго дома взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.

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