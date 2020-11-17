Петербурженке дали реальный срок за «заминирование» двух домов на Обводном канале

Петербурженке дали реальный срок за &#171;заминирование&#187; двух домов на Обводном канале
Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Преступный инцидент произошел 25 декабря прошлого года. По данным следствия, пьяная женщина, находясь в садовом домике, расположенном в ОНТ «Пулково-2», позвонила со своего мобильного телефона на номер службы «112» СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», и сообщила оператору о якобы готовящемся взрыве домов №22 и №122 по набережной Обводного канала.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, первого адреса, как позже выяснилось, не существует. При проверке второго дома взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Горожанка вину признала полностью. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лжеминеры требовали 50 тыс. долларов в биткоинах, угрожая взрывами.

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