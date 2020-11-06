В Петербурге лжеминеры требовали 50 тыс. долларов в биткоинах, угрожая взрывами

В Центральном районе Петербурга неизвестные сообщили о заминировании двух объектов. В одном из сообщений анонимы требовали перевести им 50 тыс. долларов в биткойнах.

Письма были отправлены в четверг, 5 октября. Первое поступило на почту Федеральной службы судебных приставов Василеостровского района о заминирвании Гранд-отеля «Европа», расположенного на Итальянской улице.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, позже полицейским поступил сигнал о еще одном сообщении с угрозами. В этот раз анонимы грозились «взорвать» офис ООО «Русхимильянс» на проспекте Добролюбова. Неизвестные указали в письме, что не перейдут от слов к действиям, если на указанные счета не переведут 50 тыс. долларов в биткойнах.

Прибывшие правоохранители осмотрели два здания, но взрывоопасных предметов не обнаружили. В обоих случаях эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аноним гонял полицию по 13 «заминированным» торговым центрам в Петербурге.