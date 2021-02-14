В Парголово мужчина, представивший родственником футболиста, украл телефон у ребенка

В Парголово мужчина, представивший родственником футболиста, украл телефон у ребенка
Ребенок заявил о краже телефона. Фото: Pixabay

Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей, мошенника разыскивают.

В Парголово 13 февраля произошла кража телефона. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина подошел к детям и представился родственником какого-то футболиста. Когда ему удалось втереться в доверие, он предложил купить чехол одному мальчику, но прежде он попросил дать ему телефон. После этого ребенок не видел свой смартфон, так как мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Известно, что сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенника, но пока безрезультатно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владельцы фейкового интернет-магазина по продаже СИЗ украли у россиян миллион рублей.

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