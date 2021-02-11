Владельцы фейкового интернет-магазина по продаже СИЗ украли у россиян миллион рублей

Петербургская полиция задержала шесть человек по подозрению в мошенничестве с продажей медицинских масок, перчаток и антисептиков.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, летом 2020 года злоумышленники создали несколько фейковых интернет-магазинов и парочку страниц в социальных сетях. Пользователи оформляли заказ на продукцию и вносили предоплату, но товар до них так и не доходил.

При этом мошенникам удалось хорошо прорекламировать сайты и вывести их в топ поисковых систем. Жертвами преступников стали не только петербуржцы, но и жители других регионов страны. Таким образом злоумышленникам удалось «заработать» более 1 млн рублей.

Возбуждено несколько уголовных дел по фактам мошенничества.

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