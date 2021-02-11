Бывшего главу выборгской администрации оставили под домашним арестом

В Петербурге Приморский районный суд продлил меру пресечения бывшему главе администрации Выборгского района Ленобласти Геннадию Орлову, сообщается на сайте суда.

Орлов останется под домашним арестом. Бывшего чиновника подозревают в хищении как минимум 700 млн рублей из районного бюджета. При этом экс-главу районного комитета финансов Александра Болучевского оставили под стражей.

В настоящее время правоохранителям известно о хищении 700 млн рублей. Кроме того, с 2016 по 2017 годы неустановленные лица из муниципального округа «Выборгский район» вместе с представителями МБУ «Служба заказчика» и ООО «ПроектСтрой», ООО «ПроектСтрой СПб» оплатили средствами районного бюджета несуществующие услуги МБУ перед указанными юрлицами.

Оплата составляла более 800 млн рублей, после чего деньги были обналичены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главой администрации Выборгского района назначен Ильдар Гилязов.