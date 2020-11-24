Главой администрации Выборгского района назначен Ильдар Гилязов

В Ленобласти состоялся конкурс на замещение должности главы администрации МО «Выборгский район». Наибольшее количество баллов набрали Ильдар Гилязов и Сергей Тищенков.

Пять участников проходили тестирование и индивидуальное собеседование 20 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации 47-региона, по результатам экзамена наибольшее количество баллов набрали исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Ильдар Гилязов и глава администрации Первомайского поселения Сергей Тищенков. Однако большинство голосов было принято в ползу первого.

Контракт будет заключен в 3-дневный срок.

Напомним, ранее пост главы администрации района занимал Геннадий Орлов, который в настоящее время находится под домашним арестом по подозрению в коррупции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд принял решение отправить Геннадия Орлова под домашний арест.