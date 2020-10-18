Суд принял решение отправить Геннадия Орлова под домашний арест

В воскресенье, 18 октября, Приморский районный суд вынес решение о мере пресечения по делу о подозрении в хищении бюджета на сумму свыше 700 млн рублей Геннадием Орловым. Главу администрации Выборгского района отправили под домашний арест до 11 ноября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее Геннадия Орлова задержали в подозрении о мошенничестве. По версии следствия, глава администрации Выборгского района предоставлял ложные документы о проведении ремонтных работ в домах и жилых помещениях в городе Выборг. В действительности, никакие работы не производились, а затраченные на это деньги отправлялись на специальные счета подконтрольных юридических предприятий. Всего было похищено порядка 700 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Выборгского района отклонили отставку Геннадия Орлова с поста главы администрации.