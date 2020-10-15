Депутаты Выборгского района отклонили отставку главы районной администрации Геннадия Орлова

Депутаты Выборгского района отклонили отставку главы районной администрации Геннадия Орлова
Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Фото: vbglenobl.ru

Совет депутатов Выборгского района единогласно не принял заявление об увольнении главы районной администрации Геннадия Орлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Выборгский район».

Депутаты Выборгского района посчитали, что на данный момент отставка Геннадия Орлова является преждевременной. Также совет депутатов выразил ему свое доверие, сославшись на то, что впереди стоят важные задачи по принятию городского и районного бюджетов и решение вопросов по хозяйственно-административной жизнедеятельности района.

Напомним, что 14 октября Геннадий Орлов объявил об уходе с должности главы администрации Выборгского района. Причиной стало вскрытие финансовых махинаций со стороны экс-председателя комитета финансов.

«Признаюсь в том, что совершил одну большую ошибку. Заключается она в слишком большом доверии к своему подчиненному, человеку, которому я доверял безгранично, человеку, который предал меня, всю команду администрации, весь Выборгский район», – ранее заявил Геннадий Орлов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты ЗакСа разругались из-за коронавируса и нежелания носить маски.

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