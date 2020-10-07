Депутаты ЗакСа разругались из-за коронавируса и нежелания носить маски

Не все парламентарии пришли на собрание в средствах индивидуальной защиты. Фото: pixabay

Не все парламентарии пришли на собрание в средствах индивидуальной защиты. Фото: pixabay

На очередное заседание петербургского Законодательного Собрания в среду, 7 октября, многие депутаты пришли без средств индивидуальной защиты. Они проигнорировали рекомендации, из-за чего были отчитаны.

В ходе совещания депутат от «Партии Роста» Оксана Дмитриева раскритиковала своих коллег по горпарламенту, которые, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, не используют защитные средства. И добавила, что многие из них выступают за ужесточение масочного режима.

В ответ некоторые парламентарии обвинили Дмитриеву в лицемерии, напомнив, что в коридоре она ходила без маски.

Благодаря прямой трансляции с заседания было видно, что большинство парламентариев, включая спикера Вячеслава Макарова, масок не носят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки в городе зафиксировано 456 новых случаев заболевания. Еще во вторник, 6 октября, сообщалось о 411 случаях.