Пожилой петербуржец вылепил из снега во дворе Ростральную колонну

В этом году пенсионер начал работу над очередными шедеврами в начале февраля. Фото: скриншот телеканал "Санкт-Петербург"

В этом году пенсионер начал работу над очередными шедеврами в начале февраля. Фото: скриншот телеканал "Санкт-Петербург"

Петербургский пенсионер вылепил из снега известную достопримечательность. Ростральная колонна появились во дворе одного из домов на Ланском шоссе.

На протяжении нескольких последних лет житель города Владимир Кузьмин украшает свой двор на Ланском шоссе снежными скульптурами. Среди его работ — мировые шедевры архитектуры, в том числе и достопримечательности Северной столицы.

Как сообщил телеканал «Снкт-Петербург», в этом году работа началась только в феврале, когда в город пришли снегопады. Сейчас во дворе стоят несколько древнегреческих ваз и Ростральная колонна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Восстания петербуржцы заметили фигуры из снега, изображающие Петра Первого и Елизавету Петровну.