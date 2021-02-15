Абоненты Tele2 в 2020 году стали чаще отдыхать на горнолыжных курортах Ленинградской области

Tele2 проанализировала активность абонентов на горнолыжных курортах Ленинградской области в 2020 году. В среднем пользователи проводили на склонах «Игоры», «Охта парка», «Золотой долины», «Снежного» и «Туутари парка» 5 дней и за это время тратили по 4,5 Гб интернет-трафика.

В 2020 году количество абонентов, выезжающих на горнолыжные курорты Ленинградской области, в среднем выросло на 20% по сравнению с 2019 годом. Благодаря по-настоящему снежной зиме, любители активных видов спорта стали чаще посещать горнолыжные курорты «Золотая долина» (+52%) и «Снежный» (+41%).

При этом в 2020 году люди проводили на отдыхе на один день больше и в среднем находились на склонах 5 дней подряд. Дольше всего отдых длился в «Туутари парке», в котором катались в среднем 8 дней, а вот в «Игоре» предпочитали проводить время 2 или 3 дня. Также увеличилось количество потребляемого интернета. За время отпуска пользователи тратили по 4,5 Гб на человека, что на 16% больше, чем годом ранее.

Согласно статистике Tele2, количество мужчин, посещающих горнолыжные курорты в среднем составляет 60%. Средний возраст отдыхающих – чуть больше 40 лет. В частности, средний возраст людей, отдыхавших в «Игоре», составляет 43 года для мужчин и 44 – для женщин. В «Туутари парке» это соотношение иное: 43 года для мужчин и 47 – для женщин. Мужчинам в «Снежном» и «Золотой долине» в среднем 40 лет, а женщинам – 41 и 40 соответственно.

Наибольшее количество клиентов оператора было зафиксировано на самом близком к городу курорте «Охта парк». Затем по полярности идут «Игора», «Золотая долина» и «Снежный». Петербуржцы, проживающие на юге города, предпочли к посещению «Туутари парк». Помимо жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сюда часто ездили абоненты из Москвы, Великого Новгорода, Пскова и Петрозаводска.

Петербуржцы активно выезжали на горнолыжные курорты в соседние регионы Северо-Запада: в «Ялгоры» в Карелии и в Хибины Мурманской области. Кроме того, большое число петербуржцев зафиксировано на курорте «Новинки» Нижегородской области и на курорте «Бобровый лог» в Красноярске.