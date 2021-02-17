Число жертв ДТП с автобусом в Иркутской области увеличилось до пяти

Число жертв ДТП с автобусом в Иркутской области увеличилось до пяти
Место ДТП. Фото: Сайт ГУ МВД России по Иркутской области

Число жертв ДТП с участием рейсового автобуса, грузового и легковушки, выросло до пяти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Ранее сообщалось о четырех погибших и троих пострадавших. Когда спасатели разбирали поврежденный легковой автомобиль, то нашли там еще одного погибшего пассажира. По предварительной информации, это 22-летняя девушка.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

На трассе «Вилюй» в Иркутской области произошло ДТП с участием грузовика, лесовоза рейсового автобуса. По предварительной информации, ДТП произошло около 4 часов (23.00 мск) утра на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск в районе поселка Кузнецовка. Столкнулись иномарка, грузовой автомобиль и рейсовый автобус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Медвежьегорском районе Республики Карелия случилось ужасное ДТП с участием легковушки и лесовоза. В иномарке находилась семейная пара с детьми из Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп Иркутская область происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночью спасатели тушили горящий коттедж под Ломоносовым
В Петербурге в среду ожидается до 14 градусов мороза
В Пулково 17 февраля задерживается рейс в Тамбов
Число жертв ДТП с автобусом в Иркутской области увеличилось до пяти
Дворкович рассказал о возвращении «утекших мозгов» в Россию
В результате ДТП с лесовозом в Иркутской области погибли четыре человека
В Смольном назвали востребованные после пандемии профессии
В Ленобласти в среду ожидается небольшой мороз